Обнародованы адреса первых домов для переселенцев по программе реновации

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Всё более реальные очертания приобретает программа реновации пятиэтажек. На этой неделе был обнародован список новых домов, которые уже готовы принять переселяемых горожан. Стали известны и адреса "стартовых площадок", где стройка может начаться в ближайшие месяцы. При этом особо подчёркивается, что переселение в любом случае будет происходить в границах одного района, а чаще всего одного квартала.

Совсем скоро на этом месте построят красивый дом. Многоэтажный монолитный гигант появится рядом со школой, детским садом, метро, автомагистралью. Площадка под застройку в 300 метрах от квартала из пятиэтажных домов. Все они пойдут под снос по программе реновации, передает "ТВ Центр".

Первые две сотни площадок для переселения уже определены. Об этом в минувший вторник на заседании в мэрии сообщил Сергей Собянин.

"Предлагается утвердить перечень стартовых домов. Это 210 площадок, расположенных таким образом, чтобы переселение осуществлялось в непосредственной близости от проживания по программе реновации. В течение года мы должны продолжить подбор стартовых площадок, и подобрать еще как минимум около сотни. Таким образом, чтобы программа реновации шла параллельно во всех районах Москвы", - отметил Собянин.

Этот первый шаг позволит переселить почти 120 тысяч человек в 47 тысяч квартир. Под снос пойдут 568 пятиэтажек. После этого начнется волновое переселение, которое продлится до 2032 года. Площадки для строительства стартовых домов расположены во всех административных округах Москвы и в 75 районах. Выбор был сделан на основе жестких критериев.

"Расположение стартовой площадки в районе реновации. Это установлено законом. Второе. Максимальное приближение стартовой площадки к группе домов, которые попали в программу реновации. Третье. Это учет мнений жителей. Четвертое. Чтобы начало старта было максимально ускорено. Поэтому мы использовали, в том числе, 12 домов", - сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Дома из монолитного кирпича или современных панелей. Внутри - с отделкой, снаружи - с благоустроенной территорией. Пока пилотных домов - 12. Расположенные в Бескудникове, на Проспекте Вернадского и в Северном Измайлове, они введены в эксплуатацию. Что же касается стартовых домов, которые еще только предстоит построить, то переселение в них будет проходить в два этапа.

Главой фонда реновации назначен человек для отрасли не новый. Строитель с 40-летним стажем, Анатолий Константинов, бывший генеральный директор крупнейшего предприятия столичной индустрии ДСК-1. Фонд под его руководством будет выступать заказчиком проектной документации, выполнять строительные работы и заниматься оформлением земельных участков. Решения, какие дома и когда будут переселять, пока нет, но стартовые площадки уже определены. Адреса и сроки строительства можно посмотреть на сайте Комплекса градостроительной политики. На карте зелеными флажками обозначены адреса первой волны строительства - с 2017 по 2019 год. Желтыми - с 2020 по 202. Каким же будет новое жилье, уже сегодня можно увидеть в шоу-румах реновации. Вскоре они появятся в каждом столичном районе.

Анастасия Мартынова и Марина Глебова, "ТВ Центр".