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Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 68-летием Китайской Народной Республики. Президент России отметил "грандиозные успехи" Китая, а также "беспрецедентно высокий уровень" отношений между странами.

Президент России Владимир Путин направил поздравление китайскому лидеру Си Цзиньпину по случаю 68-й годовщины образования Китайской Народной Республики.

"За прошедшие десятилетия Китай добился поистине грандиозных успехов. Ваша страна уверенно движется по пути ускоренного социально-экономического развития, играет важную роль в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня", – говорится в сообщении.

Путин высоко оценил развитие российско-китайских отношений, которые вышли на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего доверительного партнерства и стратегического взаимодействия.

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