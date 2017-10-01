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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил пожилых жителей города с Днем старшего поколения. Поздравительная телеграмма размещена на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Сергей Собянин поздравил пожилых москвичей с Днем старшего поколения. Об этом сообщает АГН "Москва".

"Этот праздник проникнут глубоким уважением к нашим бабушкам и дедушкам, матерям и отцам, которые вместе с профессионализмом, мудростью и патриотизмом передали нам великую страну и прекрасную столицу. Вашими руками, вашим умом и талантом построены миллионы квадратных метров жилья, десятки крупных промышленных предприятий, тысячи объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Это мощный фундамент, на котором основываются современные достижения нашего города-труженика. Для нас бесценны ваши опыт и знания. Мы дорожим общением с вами и делаем все необходимое для достойной и благополучной жизни каждого из вас", - говорится в телеграмме.

Также в ней отдельно отмечаются ветераны на победу в войне, самоотверженный труд и десятилетия мира. "Спасибо за то, что вы всегда рядом с нами. Желаю вам, вашим родным и близким бодрости духа, здоровья, благополучия и всего самого доброго", - заключается в телеграмме.