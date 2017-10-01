Роскомнадзор приступил к блокировке "зеркал" пиратских сайтов
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С 1 октября вступают в силу некоторые изменения в российском законодательстве. В частности, Роскомнадзор будет блокировать копии так называемых "пиратских сайтов", а поисковым системам запрещено выдавать ссылки на торрент-трекеры.
Роскомнадзор в воскресенье приступил к блокированию копий сайтов, доступ к которым ограничен по решению суда. Информационная система ведомства полностью готова исполнять новые требования, сообщил ТАСС представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
"Роскомнадзор готов в короткие сроки обеспечить прием решений от Минкомсвязи о признании копиями, "зеркалами" пиратских сайтов, которые заблокированы на постоянной основе. Наша информационная система полностью готова", - сказал он.
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