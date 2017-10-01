Роскомнадзор приступил к блокировке "зеркал" пиратских сайтов

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С 1 октября вступают в силу некоторые изменения в российском законодательстве. В частности, Роскомнадзор будет блокировать копии так называемых "пиратских сайтов", а поисковым системам запрещено выдавать ссылки на торрент-трекеры.