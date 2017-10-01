При столкновениях с полицией в Каталонии пострадали более 330 человек

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Не менее 337 человек пострадали в столкновениях с полицией в ходе референдума в Каталонии. Об этом сообщили в воскресенье местные власти. Правительство Испании настаивает на том, чтобы власти Каталонии немедленно прекратили проведение референдума.

Власти Каталонии уточнили число пострадавших при столкновениях на референдуме. Об этом сообщает РИА Новости. "Ранения и травмы получили 337 человек, один находится в тяжелом состоянии. Мы призываем людей обращаться в больницы и каталонские правоохранительные органы", - сообщил официальный представитель женералитета Жорди Турул.

Как сообщают испанские СМИ, адвокаты насчитали уже более 60 случаев применения силы со стороны полицейских в Барселоне. В частности, были очень серьезные ситуации, когда применялась сила в отношении сидящих и пожилых людей.

Со своей стороны вице-премьер Испании Сорайя Саенс де Сантамария призвала власти Каталонии прекратить проведение референдума. "Продолжение этого фарса ни к чему не приведет, ему нужно незамедлительно положить конец", - сказала она.

1 октября в Каталонии, несмотря на протесты испанских властей, проходит исторический референдум о независимости. В 9 утра по местному времени открылись избирательные участки, работу которых не смогли заблокировать правоохранители.