На вокзале Марселя мужчина с ножом напал на прохожих

Теги: франция нападение Происшествие

Вооруженный ножом мужчина напал на людей на марсельском вокзале. Он был застрелен стражами порядка.

Нападение на прохожих произошло в воскресенье на вокзале Сен-Шарль в Марселе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, что полиция застрелила злоумышленника. Все пассажиры эвакуированы.

Глава МВД Франции Жерар Коллон отправился к месту инцидента. "Марсель. После нападения, произошедшего рядом с вокзалом Сен-Шарль, я немедленно направляюсь к месту", - написал он в Twitter.

Читайте также:

Полиция Франции предупредила о новых терактах в Европе

Вооруженный молотком мужчина напал на прохожих во Франции

Неизвестные застрелили четырех человек на вокзале во Франции