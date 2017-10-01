США направят авианосную ударную группу к берегам КНДР

Теги: В мире сша кндр

Пентагон направит авианосную ударную группу ВМС США к восточному побережью КНДР для проведения совместных с кораблями ВМС Южной Кореи учений.

США планируют направить авианосец "Рональд Рейган" к берегам Корейского полуострова в октябре для проведения совместных учений с южнокорейским флотом. Об этом сообщает "Рёнхап" со ссылкой на источник в Минобороны Южной Кореи.

"Мы проводим консультации по вопросу о том, чтобы ударная группа, возглавляемая авианосцем "Рональд Рейган", прибыла в Японское море около 15 октября", — сказал источник.

Ранее Пхеньян призвал Вашингтон прекратить враждебную политику в отношении КНДР и напомнил американскому президенту, что его действия могут привести "морю огня".

КНДР за последние несколько месяцев неоднократно проводила запуски баллистических ракет, а также испытала ядерное оружие. 11 сентября СБ ООН одобрил ужесточение санкций в отношении Северной Кореи.

Читайте также:

КНДР пригрозила Трампу превратить США в "море огня"

Китай закрывает все совместные предприятия с КНДР

США ввели очередные санкции против КНДР