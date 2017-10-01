В двух районах Дагестана введен режим КТО

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В двух районах Дагестана ввели режим контртеррористической операции. Там ведутся поиски боевиков и их пособников.

В Бабаюртовском и Кизилюртовском районах Дагестана, за исключением города Кизилюрт, введен режим КТО. Об этом в воскресенье рассказал ТАСС представитель Оперативного штаба НАК в Дагестане. В указанных районах могут находиться боевики.

"До особого распоряжения на указанных территориях будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений", - отметил он.