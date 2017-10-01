Число пострадавших от действий полиции в Каталонии превысило 460 человек

Теги: В мире референдум каталония

Не менее 460 человек пострадали при столкновениях с полицией в ходе референдума о независимости в Каталонии. Об этом сообщила мэр Барселоны Ада Колау. Власти Каталонии возложили вину за беспорядки на референдуме на правительство Испании.

Число пострадавших при столкновениях со стражами порядка в ходе референдума в Каталонии превысило 460 человек, рассказала на своей странице в Twitter мэр Барселоны Ада Колау. Она также призвала полицию прекратить действия в отношении беззащитного населения.

Over 460 people injured in Catalonia already. As Mayor of BCN I demand an immediate end to police charges against the defenceless population https://t.co/412z6Jacap — Ada Colau (@AdaColau) 1 октября 2017 г.

Ранее в воскресенье официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль заявил, что вину за беспорядки во время референдума несет испанское правительство.

"Возлагаем ответственность за то, что происходит в Каталонии, на председателя правительства Мариано Рахоя и министра внутренних дел Хуана Игнасио Соидо", - приводит его слова ТАСС.

Между тем власти Каталонии вступили в контакт с Евросоюзом, чтобы добиться официального осуждения Мадрида за попрание основополагающих прав и свобод каталонцев.

1 октября в Каталонии, несмотря на протесты испанских властей, проходит исторический референдум о независимости. В 9 утра по местному времени открылись избирательные участки, работу которых не смогли заблокировать правоохранители.

Читайте также:

Испания арендовала круизные лайнеры для нарядов полиции в Каталонии

Ассанж заявил о начавшейся в Каталонии первой в мире интернет-войне