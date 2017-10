Число пострадавших от действий полиции в Каталонии превысило 460 человек

Число пострадавших при столкновениях со стражами порядка в ходе референдума в Каталонии превысило 460 человек, рассказала на своей странице в Twitter мэр Барселоны Ада Колау. Она также призвала полицию прекратить действия в отношении беззащитного населения.

Over 460 people injured in Catalonia already. As Mayor of BCN I demand an immediate end to police charges against the defenceless population https://t.co/412z6Jacap