В кафе в центре Москвы скончалась посетительница

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В одном из кафе в центре столицы скончалась посетительница. По предварительным данным, смерть наступила от сердечной недостаточности.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти девушки в кафе, которое находится в столице на Калашном переулке.

"Посетительница заведения внезапно потеряла сознание и скончалась до приезда "скорой помощи". По предварительным данным, смерть наступила от сердечной недостаточности. По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила АГН "Москва" старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.