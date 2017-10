Трамп призвал Тиллерсона не тратить время на переговоры с лидером КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон тратит время, пытаясь наладить контакт с Ким Чен Ыном по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, считает американский президент Дональд Трамп.

"Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он тратит время, пытаясь начать переговоры с Маленьким человеком-ракетой. Побереги свою энергию, Рекс, мы сделаем то, что нужно сделать", - написал Трамп в Twitter.

I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man...