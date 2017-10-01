Трамп призвал Тиллерсона не тратить время на переговоры с лидером КНДР

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не должен тратить время на попытки выйти на контакт с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон тратит время, пытаясь наладить контакт с Ким Чен Ыном по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, считает американский президент Дональд Трамп.

"Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он тратит время, пытаясь начать переговоры с Маленьким человеком-ракетой. Побереги свою энергию, Рекс, мы сделаем то, что нужно сделать", - написал Трамп в Twitter.

I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 октября 2017 г.

...Save your energy Rex, we'll do what has to be done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 октября 2017 г.

Ранее Пхеньян призвал Вашингтон прекратить враждебную политику в отношении КНДР и напомнил американскому президенту, что его действия могут привести "морю огня".

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