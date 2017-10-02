Голосование. На чьей стороне ваши симпатии?

Тема программы "Право голоса": "Парад суверенитетов". В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает данный референдум незаконным. В течение дня правоохранительные органы пытались предотвратить плебисцит, от их действий пострадали сотни человек. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что правительство не будет избегать диалога со сторонниками отделения Каталонии, но намерено вести его только в рамках закона. На чьей стороне вы?