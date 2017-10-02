За независимость Каталонии проголосовали 90% участников референдума

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Каталония подводит итоги референдума о независимости. Более 90% проголосовавших, а это свыше двух миллионов человек, высказались за отделение региона от Испании. Об этом официально заявили власти автономии. В Мадриде результаты референдума не признают.

Закрывая двери избирательных участков для подсчета голосов, Каталония уже отмечает большую победу, передает "ТВ Центр".

Борьба автономии за независимость в это воскресенье переросла в настоящие бои за нее. Дубинками по спинам, резиновыми пулями прямо в упор. Приказ из Мадрида закрыть участки для голосования отправленные в Каталонию полицейские выполняют без лишних церемоний.

Новостные молнии одна за другой. Столкновения в крупных городах Каталонии: Барселоне, Жироне, Таррагоне.

Один из избирательных участков в небольшом поселке недалеко от города Жирона. Полиция сюда ворвалась в девять утра, разбили входные двери. Выломаны замки, флаг Каталонии брошен. Цель - изъять бюллетени и урны.

На другом участке должен был голосовать глава каталонского правительства. Но полицейские взяли здание штурмом ещё до того, как чиновник успел туда приехать.

И все же, несмотря на страх, Каталония голосовала. У участков - баррикады, мешками с цементом люди пытались преградить путь полиции. Или, наоборот, выносили урны прямо на улицы. Чтобы опустить в них бюллетень стояли в очередях по несколько часов. А каждого, кто уже проголосовал, провожали аплодисментами.

По первому вызову на подмогу сторонникам референдума отправились каталонские пожарные. Вот они - в полном обмундировании - принимают на себя удары резиновых дубинок в ходе столкновений в Жироне.

Выполнять приказы Мадрида отказались отряды местной полиции. Где-то просто не вмешивались в избирательный процесс. Где-то в открытую стояли по другую сторону баррикад. Народное единение, никого не оставляющее равнодушным.

Смотреть спокойно на эти кадры, конечно, не смогли и в Мадриде. Каталонских полицейских обещают привлечь к ответственности. Действия испанских называют образцом профессионализма.

Мадрид по-прежнему считает референдум нарушением конституции. А в беспорядках винит каталонское правительство. И лично его главу Карлоса Путчдемона. Которому уже недвусмысленно намекнули: персональным итогом плебисцита для него вполне может стать арест. И срок.

Какими будут его последствия - станет понятно чуть позже. Мадрид может не признавать права на референдум. Но и дальше закрывать глаза на правду - а она в том, что значительная часть каталонцев недовольна положением дел в автономии - уже вряд ли сумеет.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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