Реакция мирового сообщества на референдум в Каталонии

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Голосование в Каталонии еще продолжалось, а из многих стран уже стали поступать отклики на происходящее в испанской автономии. Независимо от отношения политиков к референдуму и вопросу о независимости, общую критику вызвали действия полиции.