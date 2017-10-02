08:43, 02 октября 2017

Реакция мирового сообщества на референдум в Каталонии

Теги:  В мире  испания  референдум  каталония

Голосование в Каталонии еще продолжалось, а из многих стран уже стали поступать отклики на происходящее в испанской автономии. Независимо от отношения политиков к референдуму и вопросу о независимости, общую критику вызвали действия полиции.

Подробности — в репортаже корреспондента телеканала "ТВ Центр" Лилии Акиньшиной.

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