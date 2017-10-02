Супруги и двое детей в Кузбассе погибли из-за пожара в доме

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Следственные органы СКР по Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек на пожаре в Новокузнецком районе. Пожар произошел в частном доме.

В Кузбассе супруги и двое детей - трех и девяти лет - стали жертвами пожара. Еще один ребенок находится в больнице, передает "ТВ Центр".

Трагедия произошла в одном из частных домов в Новокузнецком районе. Задымление увидел охранник школы и вызвал спасателей. После ликвидации огня были обнаружены тела двух взрослых и двух детей. Еще троим удалось спастись. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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