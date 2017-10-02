В Минобороны сообщили о смерти раненного в Сирии полковника

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Российский полковник Валерий Федянин, получивший ранения в Сирии, скончался в главном военном госпитале в столице. По данным Минобороны, 22 сентября террористы подорвали фугас под автомобилем полковника во время доставки гуманитарной помощи в сирийской провинции Хама.

В московской больнице скончался раненный в Сирии российский полковник Валерий Федянин. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Минобороны России. По информации ведомства, 22 сентября Федянин занимался доставкой гуманитарной помощи в сирийской провинции Хама.

"Под автомобилем, на котором следовал российский офицер, террористами был подорван фугас. В результате взрыва Валерий Федянин получил множественные ранения", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что впоследствии раненного полковника доставили из Сирии в главный военный клинический госпиталь ведомства для оказания экстренной медицинской помощи. Врачи до последнего боролись за жизнь Федянина, однако спасти его не удалось.

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