На зарубежных курортах остаются около 17,5 тыс. туристов с билетами "ВИМ-Авиа"

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Около 17,5 тысячи туристов с билетами "ВИМ-Авиа" находятся на зарубежных курортах, в понедельник домой вернутся более трех с половиной тысяч из них, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

На понедельник запланировано возвращение из-за рубежа всех клиентов компании "ВИМ-Авиа", чья дата вылета была просрочена, передает "ТВ Центр".

Об этом сообщил министр транспорта Максим Соколов на заседании оперативного штаба. По данным ведомства, осталось переправить менее тысячи туристов, которые не смогли вовремя попасть домой. Их проживание полностью оплачено. Группы привозят непосредственно перед вылетом. Жителей российских регионов доставляют без пересадок в пункты назначения. Всего сегодня запланированы 8 регулярных и 9 чартерных рейсов, которые выполнит "ВИМ-Авиа", а также 16 дополнительных рейсов других авиакомпаний из Антальи - самого проблемного направления.

После 2 октября вылеты будут осуществляться согласно штатному расписанию. За рубежом на отдыхе сейчас находится порядка 17,5 тысячи клиентов перевозчика. Для предотвращения подобных ситуаций готовится соответствующая законодательная база.

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