ИГ взяло на себя ответственность за нападение на вокзале Марселя

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Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за вооруженное нападение, совершенное в воскресенье на вокзале в Марселе. Инцидент произошел днем на железнодорожном вокзале Сен-Шарль. Злоумышленник, вооруженный ножом, напал на прохожих, в результате две женщины получили тяжелые ножевые ранения, они скончались на месте.

В Марселе продолжается расследование атаки злоумышленника на прохожих, в результате которой погибли две женщины, передает "ТВ Центр".

Инцидент произошел в воскресенье днем на железнодорожном вокзале Сен-Шарль. Мужчина был вооружен ножом и, как утверждают очевидцы, при нападении выкрикивал "Аллах акбар". Позже он был ликвидирован военным патрулем.

По некоторым данным, преступник - выходец из Алжира. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство". Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "варварской атакой". Следствием по этому делу занимается антитеррористическая прокуратура.

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