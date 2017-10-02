Подозреваемый в совершении теракта в Эдмонтоне прибыл в Канаду из Сомали

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Теракт в канадском Эдмонтоне совершил выходец из Сомали. Об этом сообщил заместитель комиссара национальной полиции Мартин Дегран. В субботу вечером мужчина на фургоне протаранил полицейский автомобиль, а затем напал с ножом на стража порядка.

В Канаде полиция установила личность преступника, совершившего атаку в городе Эдмонтон, передает "ТВ Центр".

30-летний выходец из Сомали числился в списках потенциальных террористов. В субботу вечером мужчина на фургоне протаранил полицейский автомобиль, а затем напал с ножом на стража порядка.

Позже он совершил наезд на группу пешеходов. Пострадали пять человек. Злоумышленник задержан, при обыске у него изъяли флаг запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

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