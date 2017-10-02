Крупный мукомольный завод запустят российские специалисты в Сирии
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Российские специалисты до конца 2017 года запустят крупнейший в Сирии мукомольный завод в провинции Хомс. Контракт с российскими специалистами правительство Сирии заключило еще в 2015 году. Тогда этот район находился в зоне боевых действий.
Российские специалисты до конца года запустят крупнейший в Сирии мукомольный комбинат. Он находится в провинции Хомс, передает "ТВ Центр".
Завод будет перерабатывать 600 тонн зерна в сутки. Контракт с российской компанией правительство Арабской республики заключило около двух лет назад. Тогда этот район находился в зоне боевых действий, и работы нашим инженерам приходилось вести под прикрытием сирийских солдат и бронетехники.
Как заявили местные власти, завод в Хомсе является важнейшим стратегическим объектом. После завершения строительства он войдет в объединенную сеть мукомольных предприятий страны. В планах - восстановление еще полусотни подобных комбинатов.
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