09:22, 02 октября 2017

По факту ЧП на ГРЭС в Якутии возбуждено уголовное дело

Теги:  Общество  скр  электроснабжение  якутия

В Якутии в полном объеме возобновлена подача тепла и электричества. Практически весь минувший день в республике, где уже установились минусовые температуры, устраняли последствия пожара на местной ГРЭС. Он оставил без электро- и теплоснабжения более 300 тысяч человек. В результате возгорания пострадал сотрудник станции. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверки.

Подробности — в репортаже корреспондента телеканала "ТВ Центр" Андрея Сидоренко.

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