09:27, 02 октября 2017

Более 40 поселков остались без электричества после циклона в Хабаровском крае

Теги:  хабаровск  погода  электроснабжение  Стихия

Сильные порывы ветра стали в ночь на понедельник причиной отключения электроэнергии в 45 населенных пунктах Хабаровского края. К настоящему времени подача электричества восстановлена в 13 поселках.

В Хабаровском крае после прохождения циклона восстановлено электроснабжение в тринадцати населённых пунктах из сорока пяти, передает "ТВ Центр".

Как сообщили в региональном МЧС, во время разгула стихии порывы ветра достигали 23 метров в секунду. Они сопровождались обильными осадками. Сейчас восстановительные работы продолжаются. Полностью ликвидировать последствия непогоды планируют к вечеру.

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