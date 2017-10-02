Более 40 поселков остались без электричества после циклона в Хабаровском крае
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Сильные порывы ветра стали в ночь на понедельник причиной отключения электроэнергии в 45 населенных пунктах Хабаровского края. К настоящему времени подача электричества восстановлена в 13 поселках.
В Хабаровском крае после прохождения циклона восстановлено электроснабжение в тринадцати населённых пунктах из сорока пяти, передает "ТВ Центр".
Как сообщили в региональном МЧС, во время разгула стихии порывы ветра достигали 23 метров в секунду. Они сопровождались обильными осадками. Сейчас восстановительные работы продолжаются. Полностью ликвидировать последствия непогоды планируют к вечеру.
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