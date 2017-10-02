Трамп назвал "пустой тратой времени" переговоры с КНДР

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Президент США назвал "пустой тратой времени" переговоры с Пхеньяном по ракетно-ядерной программе. Комментируя попытки госсекретаря Рекса Тиллерсона установить контакты с руководством КНДР, Дональд Трамп посоветовал ему "беречь энергию". Накануне стало известно, что американская авианосная группа к середине октября подойдет к берегам Корейского полуострова для новых совместных учений США и Южной Кореи.