Под Винницей взорвалось больше снарядов, чем за три года войны в Донбассе

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При пожаре на складе в Винницкой области Украины было уничтожено больше снарядов, чем украинская армия истратила за время конфликта в Донбассе. Всего было уничтожено 32 тысячи тонны снарядов общей стоимостью 800 миллионов долларов.

На Украине посчитали количество снарядов, уничтоженных в ходе пожара на складе боеприпасов под Винницей, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Всего огнем было уничтожено 32 тысячи тонн снарядов стоимостью 800 миллионов долларов - это больше, чем ВСУ использовала за три года военной операции в Донбассе (24 тысяч тонн снарядов).

Всего на складах под Винницей хранилось около 200 тысяч тонн снарядов, мин и ракет, причем с грубыми нарушениями – у большинства боеприпасов не было крыш и земляных валов, которые должны были защитить площадки от разлета снарядов из соседних хранилищ. Склад охраняли всего 63 человека, часть из которых – пенсионеры.

Большинство снарядов - наследие советской армии. Эксперты высказывают опасение, что украинским военным не чем будет зарядить оружие, поскольку оно все еще советского образца. В России снаряды Киеву не купить, а на Западе такие калибры не выпускают.

Взрывы на складе под Винницей начались вечером 26 сентября. Из-за взрывов были эвакуированы около 30 тысяч человек. Расследованием ЧП занимается СБУ, рассматриваются четыре версии, одна из которых - "диверсия".

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