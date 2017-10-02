В России создадут операционную систему для самолетов

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В России создадут собственную операционную систему для нового самолета МС-21. Она позволит защитить разработку от возможных антироссийских санкций. Заказчиком операционной системы стал Минпромторг. Сертификат на нее планируется получить в конце 2019 года.

В России для нового пассажирского самолета МС-21 создадут собственную операционную систему, которая позволит защитить разработку от возможных антироссийских санкций. Об этом пишет газета "Известия".

Заказчиком операционной системы стал Минпромторг. В пресс-службе ведомства подтвердили информацию о ее разработке. Сертификат на операционную систему планируется получить в конце 2019 года.

Эксперты считают, что разработка отечественной ОС будет новым шагом в развитии авиации, который откроет для нашей страны хорошие перспективы на рынке.

По данным издания, самолет МС-21 может быть официально представлен в России уже в 2018 году.