Пассажиры, купившие невозвратные билеты "ВИМ-Авиа", смогут вернуть деньги

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Пассажиры регулярных рейсов "ВИМ-Авиа", которые сейчас собираются на отдых, смогут получить компенсацию затрат. Вернуть деньги можно в случае, если рейс не передали другой авиакомпании.

Пассажиры регулярных рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" с невозвратными билетами смогут вернуть деньги, если их рейс не передали другому перевозчику, сообщает РИА Новости.

"В случае отмены рейса и непредоставления альтернативной перевозки осуществляется полный возврат денег клиентам. Так как ситуация чрезвычайная, то проблем с этим нет", - рассказали в Ростуризме.

25 сентября "ВИМ-Авиа" официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов "ВИМ-Авиа" как в России, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября.

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