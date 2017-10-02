"Терминаторы" впервые примут участие в параде Победы

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Боевые машины "Терминатор" впервые примут участие в параде Победы на Красной площади 9 мая 2018 года. В Минобороны отметили, что зрители смогут увидеть целую колонну серийной техники, которая прошла испытания в боях против террористов ИГ в Сирии.

Боевые машины для поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" впервые примут участие в параде Победы на Красной площади в следующем году. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, зрители смогут увидеть серийные машины, которые уже приняты на вооружение российской армии. В ходе парада запланирована демонстрация целой колонны "Терминаторов", прошедших испытания в боях против запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.

По мнению экспертов, проход уникальных боевых машин по Красной площади покажет возросший потенциал нашей страны и станет хорошей рекламой для них. В настоящее время у "Терминаторов" уже есть два потенциальных покупателя – Казахстан и Алжир. Кроме того, ранее приобретением БМПТ также интересовались Израиль и Сирия.