ЦБ отозвал лицензию у московского "Темпбанка"

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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Темпбанка". Согласно данным отчетности, по величине активов эта кредитная организация, являющаяся участницей системы страхования вкладов, на 1 сентября занимала 174-е место в банковской системе России.

Московский "Темпбанк" лишился лицензии на осуществление банковский операций, говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

"Модель бизнеса ПАО МАБ "Темпбанк" была ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных "неработающих" активов", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России с 5 апреля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Темпбанка" сроком на три месяца. Также ЦБ с 5 апреля возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению "Темпбанком" сроком на шесть месяцев. А с 5 июля регулятор на три месяца продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

В 2014 году предправления "Темпбанка" Михаил Гаглоев вошел в санкционный список США. Из обоснования Минфина США следовало, что кредитная организация помогала сирийским властям.

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