В Дагестане ликвидировали двух боевиков, причастных к убийству полицейского

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В ходе контртеррористической операции в Дагестане ликвидированы двое боевиков, причастных к убийству участкового. В салоне автомобиля преступников нашли пистолет, который принадлежал убитому полицейскому.

В Дагестане силовики уничтожили двух боевиков, причастных к убийству участкового уполномоченного 30 сентября, передает "Интерфакс".

В ночь на понедельник силовики пытались остановить подозрительную машину в Бабаюртовском районе для проверки. Из салона автомобиля начали стрельбу. В результате ответного огня преступники были ликвидированы.

В автомобиле преступников нашли пистолет, который принадлежал убитому полицейскому, и боеприпасы.

Накануне в двух районах Дагестана ввели режим контртеррористической операции. 30 сентября стало известно, что неизвестные убили участкового уполномоченного в Кизлярском районе. Преступники угнали автомобиль сотрудника МВД, а также похитили его табельное оружие. Машину нашли сожженной в соседнем Бабаюртовском районе.

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