Новый посол США в России Хантсман прибыл в Москву

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Посол США в России Джон Хантсман вместе со своей супругой Мэри Кэй прибыл в российскую столицу. Об этом сообщила пресс-секретарь американской дипмиссии Мария Олсон.

Посол США в России Джон Хантсман и его супруга Мэри Кэй прибыли в Москву. Об этом сообщила пресс-секретарь американской дипмиссии Мария Олсон.

"Добро пожаловать, посол Хантсман и госпожа Хантсман", - написала она на своей странице в Twitter.

В пятницу Сенат США единогласно утвердил бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на пост посла США в России. На рассмотрение Верхней палаты его кандидатуру президент Дональд Трамп внес в середине июля.

Хантсман, которому сейчас 57 лет, обладатель диплома в области международной политики - увлекался рок-музыкой, выучился на мормонского проповедника. В возрасте 32 лет возглавил дипмиссию в Сингапуре, а затем и американское посольство в Китае.

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