Новый посол США в России Хантсман прибыл в Москву
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Посол США в России Джон Хантсман вместе со своей супругой Мэри Кэй прибыл в российскую столицу. Об этом сообщила пресс-секретарь американской дипмиссии Мария Олсон.
Посол США в России Джон Хантсман и его супруга Мэри Кэй прибыли в Москву. Об этом сообщила пресс-секретарь американской дипмиссии Мария Олсон.
Welcome to Russia Amb and Mrs. Huntsman @EURPressOffice @USinStPete @usconsulyekat @usconsvlad pic.twitter.com/Ow5cs68FLH— Maria Olson (@USEmbRuPress) 2 октября 2017 г.
"Добро пожаловать, посол Хантсман и госпожа Хантсман", - написала она на своей странице в Twitter.
В пятницу Сенат США единогласно утвердил бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на пост посла США в России. На рассмотрение Верхней палаты его кандидатуру президент Дональд Трамп внес в середине июля.
Хантсман, которому сейчас 57 лет, обладатель диплома в области международной политики - увлекался рок-музыкой, выучился на мормонского проповедника. В возрасте 32 лет возглавил дипмиссию в Сингапуре, а затем и американское посольство в Китае.
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