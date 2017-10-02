В Малайзии возобновились слушания по делу об убийстве Ким Чен Нама

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Верховный суд Малайзии возобновил слушания по делу об убийстве на территории страны гражданина КНДР Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Адвокаты подсудимых - 25-летней гражданки Индонезии, а также 29-летней гражданки Вьетнама - заявили, что их подзащитные не намерены признавать вину.

В Верховном суде Малайзии возобновились слушания по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает "ТВ Центр".

Обвиняемыми по делу проходят 25-летняя гражданка Индонезии и 29-летняя жительница Вьетнама. Своей вины они не признают. Тем не менее, им грозит смертная казнь.

13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура две женщины напали на мужчину, применив нервно-паралитическое вещество. Пострадавший скончался по пути в больницу. Позднее стало известно, что погибший является сводным братом главы КНДР.

Ожидается, что в ходе судебного разбирательства будут вызваны 153 свидетеля. Еще четверо подозреваемых - граждане КНДР - находятся в международном розыске. Они покинули Малайзию в день убийства.

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