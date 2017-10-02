ФСБ пресекла деятельность организации "Таблиги Джамаат" в Крыму
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В Крыму пресечена деятельность международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат". Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России. В отношении организаторов движения и его членов возбуждено уголовное дело.
ФСБ России пресекла деятельность запрещенной в нашей стране международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат" в Крыму. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Следственным отделом УФСБ в отношении ее организаторов и членов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Организация деятельности экстремистской организации", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, операция проводилась совместно с сотрудниками МВД по республике Крым. В настоящее время на месте задержания участников организации проводятся следственные действия.
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