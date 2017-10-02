ФСБ пресекла деятельность организации "Таблиги Джамаат" в Крыму

Теги: Преступность фсб крым

В Крыму пресечена деятельность международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат". Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России. В отношении организаторов движения и его членов возбуждено уголовное дело.

ФСБ России пресекла деятельность запрещенной в нашей стране международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат" в Крыму. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Следственным отделом УФСБ в отношении ее организаторов и членов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Организация деятельности экстремистской организации", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, операция проводилась совместно с сотрудниками МВД по республике Крым. В настоящее время на месте задержания участников организации проводятся следственные действия.

Читайте также:

ФСБ накрыла мастерские подпольных оружейников

ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова

ФСБ опровергла установление организатора звонков с угрозами взрыва в России