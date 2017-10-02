В Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу на музыкальном фестивале
В Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу около казино Mandalay Bay. В момент ЧП там проходил фестиваль кантри-музыки. В больницу поступило несколько человек с пулевыми ранениями.
В Лас-Вегасе (штата Невада) произошла стрельба неподалеку от казино Mandalay Bay, передает ABC News. В момент ЧП там проходил фестиваль кантри-музыки.
По данным очевидцев, неизвестный "стрелял сверху" и без остановки. В свою очередь, представитель местной больницы заявила, что в больницу поступило несколько человек с пулевыми ранениями.
Правоохранительные органы призывают граждан избегать посещения района, в котором расположен комплекс.
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