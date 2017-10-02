В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли два человека
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Два человека погибли, еще 24 пострадали в результате стрельбы возле развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Временно приостановлена работа местного аэропорта. Сообщается, что неизвестный открыл огонь с балкона гостиничного комплекса по гостям фестиваля кантри-музыки.
Два человека стали жертвами стрельбы, которую открыл неизвестный по гостям фестиваля кантри-музыки возле развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе, передает "Интерфакс".
Также сообщается о 24 пострадавших. Аэропорт Лас-Вегаса Мак-Карран временно приостановил работу. Ранее стало известно, что стрельба велась с балкона гостиничного комплекса.
Правоохранительные органы призывают граждан избегать посещения района, в котором расположен комплекс Mandalay Bay.