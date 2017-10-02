Неизвестный украл экскаватор из парка на юго-западе Москвы

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Неизвестный похитил экскаватор-погрузчик из парка на юго-западе столицы. Материальный ущерб составил около 2,5 миллиона рублей. В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника.

Полицейские разыскивают неизвестного, который похитил экскаватор-погрузчик на юго-западе столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по городу.

"Неизвестный проник на территорию парка на улице Кадырова, где совершил кражу экскаватора-погрузчика марки JCB и скрылся. Материальный ущерб составил около 2,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере.

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