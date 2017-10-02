Подозреваемый в стрельбе у казино в Лас-Вегасе нейтрализован
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Полиция ликвидировала одного подозреваемого в стрельбе в Лас-Вегасе. Ранее стало известно, что с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay неизвестные открыли стрельбу по гостям фестиваля кантри-музыки. Два человека погибли, 24 пострадали.
Полиция Лас-Вегаса нейтрализовала одного подозреваемого в стрельбе у казино Mandalay Bay в американском Лас-Вегасе, сообщило ведомство в Twitter.
В Лас-Вегасе просто жесть...#LasVegas pic.twitter.com/Sm4jSv6890— Nikita (@Nikitka93) 2 октября 2017 г.
Также правоохранительные органы подтвердили информацию о многочисленных пострадавших. Ранее сообщалось, что в результате стрельба погибли два человека, 24 получили ранения.
Известно, что мужчина с балкона своей гостиницы открыл огонь по гостям фестиваля кантри-музыки, который проходил возле развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе.
Полиция призвала граждан избегать посещения района, в котором расположен комплекс Mandalay Bay. Аэропорт Лас-Вегаса Мак-Карран временно приостановил работу.