Военный самолет разбился в американском штате Теннесси

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Военный самолет Boeing T-45 Goshawk потерпел крушение в американском штате Теннесси. По данным СМИ, он не вернулся после тренировочного полета и разбился в районе Теллико Плейнс. В результате падения самолета погибли два человека.

В американском штате Теннесси потерпел крушение военный самолет. Об этом сообщает "МИР24".

По данным местных СМИ, речь идет об учебно-тренировочном самолете Boeing T-45 Goshawk. В воскресенье вечером он не вернулся после тренировочного полета и разбился в районе Теллико Плейнс.

На борту воздушного судна находились два человека - пилот и инструктор. По предварительной информации, никто из них не выжил.