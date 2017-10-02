Взрыв газа произошел в частном доме в Краснодарском крае

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В частном доме в Краснодарском крае произошел взрыв газа. В результате происшествия один человек погиб и еще трое были госпитализированы. В настоящее время по факту взрыва газа проводится проверка.

В частном жилом доме в Отрадненском районе Краснодарского края произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"При взрыве бытового газа в частном жилом доме в населенном пункте Попутная пострадали четыре человека, один из них погиб, еще три человека госпитализированы", - говорится в сообщении.

В результате хлопка здание обрушилось на площади в 60 квадратных метров. В настоящее время по факту взрыва газа проводится проверка.

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