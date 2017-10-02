Актер "Такси" Сами Насери хочет снять фильм в Крыму

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Приключения француза в России. Исполнитель главной роли в серии фильмов "Такси" - Сами Насери - посетил Крым. Знаменитый актёр встретился с лучшими водителями полуострова и даже сам вступил в профсоюз таксистов республики.

Звезда французского кино прилетел в Крым в буквальном смысле в обход санкций. Прямые рейсы из Европы на полуостров под запретом. На выходе из аэропорта Сами Насери встречают самые преданные поклонники. Местные таксисты просят расписаться актера прямо на капоте, передает "ТВ Центр".

Именно этот француз смог превратить обычного таксиста из Марселя в настоящего героя мирового блокбастера. Он уже не так молод, но по-прежнему любит приключения. А как иначе назовешь визит знаменитого француза на непризнанный Европой полуостров. Первая прогулка по Ялте и первые признания. "Я готов провести здесь все свое лето!" – говорит он.

За такие слова его точно не похвалят французские политики. О реакции украинских чиновников можно только догадываться. Однако об этом 54-летний актер переживает меньше всего. Тем более, когда Крым так похож на родной Лазурный берег.

"Моя профессия связана, прежде всего, с творчеством, с душой. Я люблю все страны. Мне не важно куда ехать, чтобы сниматься в кино. В Паленстину, Израиль, США, Россию. Главное для меня - это люди. Почему я должен бояться санкций, если я ничего плохого не сделал", - уверен он.

Гражданство менять не планировал, но пример его коллеги Жерара Депардье вдохновляет. Как и его герой Даниель, актер очень любит футбол и собирается в следующем году приехать на финал чемпионата мира в России. После визита в Крым еще одной мечтой стало больше – снять здесь свое кино.

"В Крыму есть все, чтобы снимать кино здесь. Есть красивая природа, море, горы. У меня старший брат сейчас как раз пишет два новых сценария. Почему не снять их здесь? Я готов, если будет такая возможность", - поделился планами актер.

У французов и россиян очень много общего, рассказывает Сами. Вот и ялтинские улочки напомнили актеру Ниццу и Канны. Как только предлагают сесть за руль кабриолета – без раздумий соглашается. Ему не привыкать лавировать на узких дорогах, заставленных автомобилями.

На ялтинской набережной Сами Насери вручает награды лучшим крымским таксистам. Тут же его принимают в местный профсоюз. Под сводами Массандровского дворца награждают уже самого француза. Международный фонд мира оценил мужество кинозвезды и назначил его своим посланником.

Такого миротворческого порыва французской звезды в Киеве не оценили. Сами Насери еще не успел приземлиться в симферопольском аэропорту, как тут же угодил в список украинского "Миротворца". Въезд на "незалэжную" ему теперь запрещен, но актер, судя по всему, не расстроился. Готовится приехать на отдых в Крым вместе с семьей.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин. "ТВ Центр".

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