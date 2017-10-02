Собянин осмотрел ход строительства участка Северо-Восточной хорды
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство Северо-Восточной хорды в Москве идёт максимально быстрыми темпами. Уже в следующем году рокада выйдет на МКАД.
Строительство Северо-Восточной хорды в Москве идёт максимально быстрыми темпами. Уже в следующем году рокада выйдет на МКАД, передает "ТВ Центр".
Об этом заявил Сергей Собянин в ходе осмотра работ в районе Вешняков. Мэр посетил участок, который соединит Шоссе Энтузиастов и Московскую кольцевую автодорогу. Сейчас здесь возводят эстакады.
Северо-Восточная хорда - строящаяся многополосная и бессветофорная магистраль. Её длина составит более 30 километров. Трасса свяжет противоположные районы Москвы, что заметно разгрузит движение во всём городе.
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