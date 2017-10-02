Почта России проводит акцию по поддержке печатной индустрии

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По всей стране стартует акция в поддержку книгоиздательств. Почта России в течение двух месяцев снизит цену на целый ряд печатной продукции. В этом списке популярные журналы, газеты и книги самых разных жанров.

По всей стране стартует акция в поддержку книгоиздательств. Почта России в течение двух месяцев снизит цену на целый ряд печатной продукции, передает "ТВ Центр".

В этом списке популярные журналы, газеты и книги самых разных жанров. А при покупке на сумму свыше 500 рублей в каждом почтовом отделении будут дарить подарки и сувениры. Главная цель проекта - повысить интерес к чтению и сделать качественную литературу более доступной даже в самых отдаленных населенных пунктах, где нет специализированных книжных магазинов. Акция приурочена к Году Литературы, который сейчас отмечают в России.

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