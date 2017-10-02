ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе

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ФСБ задержала членов законспирированной ячейки "Исламского государства". Они планировали террористические акты на территории Московского региона в местах массового скопления людей и на транспорте. По месту проживания террористов были обнаружены два мощных СВУ.

Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность ячейки запрещенной в стране террористической организации "Исламское государство", передает TVC.ru.

Члены законспирированной ячейки ИГ планировали в сентябре 2017 года теракты в форме взрывов в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры.

Также по месту проживания террористов были обнаружены и изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства большой мощности, два пистолета ПМ-9мм, две гранаты РГД-5, средства связи, другие предметы для изготовления взрывных устройств.

В ячейку входили россияне из северокавказского региона, их деятельностью руководили иностранные эмиссары.