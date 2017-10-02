Врио замначальника ОВД задержан за взятку в Москве

Теги: полиция взятка Происшествие москва

В столице по подозрению в получении взятки задержали врио заместителя начальника ОВД по столичному району Чертаново Северное. Майор полиции получил один миллион рублей от посредника за прекращение уголовного преследования его знакомого по статье "Кража".

Врио заместителя начальника отдела полиции по столичному району Чертаново Северное задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"За совершение мошенничества организованной группой в особо крупном размере задержан врио замначальника полиции по оперативной работе отдела МВД по району Чертаново Северное, который получил один миллион рублей от посредника за прекращение уголовного преследования его знакомого по статье "Кража", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе столичного управления МВД отметили, что майор полиции будет уволен со службы по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекут некоторых его руководителей.

Читайте также:

ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе

Взрыв газа произошел в частном доме в Краснодарском крае

Неизвестный украл экскаватор из парка на юго-западе Москвы

Супруги и двое детей в Кузбассе погибли из-за пожара в доме

В гостинице "Москва" на Охотном ряду произошло возгорание