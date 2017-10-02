11:47, 02 октября 2017

Под Кировом произошло ДТП с 10 пострадавшими и погибшим

Теги:  ДТП  киров  жертвы  пострадавшие

В Кировской области на федеральной трассе "Вятка" столкнулись два легковых автомобиля, один человек погиб, 10 пострадали. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Под Кировом в Арбажском районе произошло крупное ДТП с одним погибшим и 10 пострадавшими, сообщает РИА Новости.

Авария произошла на 259-м километре федеральной автодороги "Вятка". По данным экстренных служб, столкнулись два легковых автомобиля. Пострадавшие госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Выясняются обстоятельства столкновения.

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