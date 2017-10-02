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Более 20 человек погибли и еще 100 пострадали в результате стрельбы в Лас-Вегасе. По данным шерифа, стрелявший открыл огонь с 32 этажа гостиницы-казино Mandalay Bay. Злоумышленник являлся местным жителем, однако его имя пока не будет обнародовано.

В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли более 20 человек и еще около 100 получили ранения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на шерифа Джозефа Ломбардо.

"На данный момент я не могу предоставить вам точные цифры. Ранения получили более 100 человек и более 20 человек погибли. Мы предоставим вам точные цифры так быстро, как только сможем", - отметил Ломбардо.

Он также отметил, что стрельба велась с 32 этажа гостиницы-казино Mandalay Bay. Стрелявший был ликвидирован в ходе перестрелки с полицией. Ломбардо подчеркнул, что злоумышленник являлся местным жителем, однако его имя пока не будет обнародовано.

Ранее сообщалось, что на фестивале кантри-музыки возле развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. Впоследствии полицейские нейтрализовали стрелявшего мужчину. Из-за происшествия приостановил работу аэропорт Лас-Вегаса Мак-Карран.

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