"Мегафон" впервые в России разместил облигации с помощью блокчейна

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Мегафон стал первой российской компанией, которая разместила облигации с использованием технологии блокчейна. Объем размещения составил 500 миллионов рублей, покупателем облигаций стал Райффайзенбанк.

Сотовый оператор "Мегафон" стал первой российской компанией, расчеты по облигациям которой будет осуществляться по технологии блокчейн, сообщает ТАСС.

"Мы видим большой потенциал в архитектуре блокчейна, которая постепенно и уверенно становится новым стандартом обмена транзакционными данными и заменяет собой традиционные системы", - рассказали в "Мегафоне".

Объем размещения составил 500 миллионов рублей, покупателем облигаций стал Райффайзенбанк.

Блокчейн - технология распределенных баз данных, основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей. Система работает только с оцифрованными активами. Использование блокчейна позволяет проводить все операции в электронном виде, снижая при этом затраты каждого участника сделки и позволяя избежать ошибок при подписании документов.