Музей Москвы покажет сделанные из космоса фотографии Москвы

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Музей Москвы примет в коллекцию уникальные фотографии столицы, сделанные с высоты 400 километров участниками экспедиций Международной космической станции. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Музей Москвы примет в коллекцию уникальные фотографии столицы, сделанные с высоты 400 километров участниками экспедиций Международной космической станции. Об этом сообщает пресс-служба музея.

"Идея выставки в том, чтобы показать Москву прекрасную из космоса и днем, и ночью, любимую всеми нами. Она растет и развивается, преображается", - прокомментировал начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, Герой России, летчик-космонавт Юрий Лончаков.

Музей Москвы получит подарок 3 октября, в юбилейный год 870-летия Москвы, накануне празднования 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли.

Для космонавта Сергея Рязанского, который прямо сейчас находится на орбите, это событие имеет особое значение: его дед, Михаил Сергеевич Рязанский, был главным конструктором НИИ-885 и вместе с Сергеем Королевым участвовал в создании легендарного "Спутника-1".

В торжественной церемонии передачи фотографий в музейную коллекцию примут участие 19 Героев России, в том числе летчики-космонавты Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Сергей Крикалев, Борис Волынов, Олег Кононенко, Юрий Гидзенко, Андрей Борисенко и другие.

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