Собянин: Северо-Восточная хорда выйдет на МКАД в 2018 году

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Северо-Восточная хорда выйдет на МКАД в 2018 году и начнет работать как полноценная магистраль. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра хода строительства участка хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД.

Северо-Восточная хорда выйдет на МКАД в 2018 году и начнет работать как полноценная магистраль. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра хода строительства участка хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД.

"Мы продолжаем активное строительство Северо-Восточной хорды, которая соединит платную дорогу на Санкт-Петербург и Выхино. Так или иначе этот проект с положительной точки зрения затронет около пяти миллионов москвичей. Недавно мы сдали объекты на шоссе Энтузиастов. Сейчас активно продвигаемся от шоссе Энтузиастов до МКАДа", - заявил Собянин.

Как доложил мэру управляющий партнер компании "МД Групп" Дмитрий Давыдов, работы по строительству этого участка начались в феврале 2016 года.

"Мы находимся в графике. Окончание работ - конец августа 2018 года. На сегодняшний день из 12 километра объекта эстакада готова на 75%, дорога готова на 35-40%", - сказал Давыдов.

Трасса участка Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД пройдет от существующего участка СВХ на пересечении с шоссе Энтузиастов, далее - с северной стороны Рязанского направления МЖД до выхода на МКАД (Косинская эстакада).

На данном участке СВХ будет представлять собой бессветофорную магистраль с тремя полосами движения в каждом направлении (по основному ходу). Всего будет построено 12,2 километра дорог, включая четыре километра основного хода по земле и шесть искусственных сооружений общей длиной 3,7 километра. Также будет установлено более 1,5 километра шумозащитных экранов вдоль улицы Кусковская.

Северо-Восточная хорда пройдет от платной дороги М11 "Москва-Санкт-Петербург" с западной стороны Октябрьской железной дороги вдоль Московского центрального кольца (МЦК) до развязки на МКАД на пересечении с магистралью "Вешняки-Люберцы" по периферии самых густонаселенных районов юго-востока и севера столицы. Трасса соединит Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.

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