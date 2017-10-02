Сбежавшие в июле зубры вернулись в заповедник в Подмосковье

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Двенадцать зубров, которые сбежали из Приокско-Террасного заповедника в июле, вернулись в питомник. Их искали с помощью дельтапланов и спортивных самолетов. После обнаружения животных, зубров взяли в кольцо и оттеснили обратно к питомнику.

В подмосковный Приокско-Террасный заповедник вернулись двенадцать зубров, которые сбежали после урагана в июле. Об этом сообщается на официальном сайте питомника.

"Все стадо, постепенно продвигавшееся по территории заповедника к родному питомнику, вернулось в его пределы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Московской области с территории Приокско-Террасного заповедника через сломанное упавшим деревом ограждение сбежали 12 краснокнижных зубров. Впоследствии животных начали искать с воздуха с помощью дельтапланов и спортивных самолетов. После их обнаружения, зубров взяли в кольцо и оттеснили обратно к питомнику.

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