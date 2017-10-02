ФСБ предотвратила покушение на проповедника в Ингушетии

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ФСБ задержала двух членов бандгруппы, которая готовила покушение на религиозного деятеля в Ингушетии. Нападение планировалось общественно опасным способом с использованием самодельного взрывного устройства большой мощности.