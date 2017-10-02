13:08, 02 октября 2017

ФСБ предотвратила покушение на проповедника в Ингушетии

Теги:  Преступность  ингушетия  боевики  фсб

ФСБ задержала двух членов бандгруппы, которая готовила покушение на религиозного деятеля в Ингушетии. Нападение планировалось общественно опасным способом с использованием самодельного взрывного устройства большой мощности.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) предотвратила покушение на религиозного проповедника в Ингушетии, сообщает "Интерфакс".

В ходе спецоперации были задержаны два член бандформирования. По местам их проживания были найдены самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества и "средства террора".

Покушение планировалось общественно опасным способом с использованием самодельного взрывного устройства большой мощности.   

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